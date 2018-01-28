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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

رییس راهداری ری:

نبستن زنجیر چرخ یکی از دلایل انسداد اتوبان تهران-قم بود

نبستن زنجیر چرخ یکی از دلایل انسداد اتوبان تهران-قم بود

ری- رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری گفت: نبستن زنجیر چرخ توسط بسیاری از رانندگان یکی از دلایل انسداد اتوبان تهران-قم بود.

فرشاد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل بسته شدن اتوبان تهران- قم و برخی محورهای مواصلاتی حسن آباد، همراه نداشتن و نبستن زنجیر چرخ توسط بسیاری از خودروهای عبوری بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اتوبان باز شده است، اما تردد با سرعت بسیار کم صورت می گیرد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری ادامه داد: هم اکنون امداد رسانی و اجرای کار بازگشایی محورهای مواصلاتی شهرستان ری به دلیل کولاک و برف به سختی و با کندی همراه است.

اسکندری با بیان این که تمامی عوامل راهداری در حالت آماده باش و در حال بازگشایی مسیرها هستند، گفت: تمام تلاشمان را انجام می دهیم، که راهی مسدود نشود و با وجود یخ زدگی عملیات نمک پاشی را خواهیم داشت و هم اکنون تمام محورها باز است.

وی از مردم خواست از سفرهای غیرضروری پرهیزکنند و در صورت ضرورت به سفر نیز زنجیرچرخ، آب، خوراکی و پتو به همراه داشته باشند و مخازن بنزین خود را پر کرده و سپس وارد محورهای مواصلاتی شوند.

کد مطلب 4212337

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    نظرات

    • یک تهرانی! IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
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      پاسخ
      یعنی الان مردم چون شوکه شدند و بی درایتی کردن پس اتوبان بسته شده؟ یعنی مدیران ما خوبن، مردم بد؟ بسه بخدا! بس کنید. کم تقصیرها رو گردن هم بیاندازید! با یک برف حتی نمیتونید مقابله کنید بعد می خواهید...

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