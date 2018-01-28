نبستن زنجیر چرخ یکی از دلایل انسداد اتوبان تهران-قم بود

فرشاد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل بسته شدن اتوبان تهران- قم و برخی محورهای مواصلاتی حسن آباد، همراه نداشتن و نبستن زنجیر چرخ توسط بسیاری از خودروهای عبوری بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اتوبان باز شده است، اما تردد با سرعت بسیار کم صورت می گیرد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری ادامه داد: هم اکنون امداد رسانی و اجرای کار بازگشایی محورهای مواصلاتی شهرستان ری به دلیل کولاک و برف به سختی و با کندی همراه است.

اسکندری با بیان این که تمامی عوامل راهداری در حالت آماده باش و در حال بازگشایی مسیرها هستند، گفت: تمام تلاشمان را انجام می دهیم، که راهی مسدود نشود و با وجود یخ زدگی عملیات نمک پاشی را خواهیم داشت و هم اکنون تمام محورها باز است.

وی از مردم خواست از سفرهای غیرضروری پرهیزکنند و در صورت ضرورت به سفر نیز زنجیرچرخ، آب، خوراکی و پتو به همراه داشته باشند و مخازن بنزین خود را پر کرده و سپس وارد محورهای مواصلاتی شوند.