  1. استانها
  2. اصفهان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

زنان کارتن خواب از سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند

زنان کارتن خواب از سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند

اصفهان - عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: زنان کارتن خواب از سطح شهر اصفهان طی یک ماه گذشته جمع آوری شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: یک گرم خانه برای اسکان زنان معتاد و آسیب دیده احداث می شود که این هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان داشت: کارتن خوابی یکی از چالش‌های جدی اصفهان است که علی رغم اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان اما هنوز آثار ملموس آن را شاهد نبودیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان در جلسه شورای اداری وعده داده است که در ۴ ماه آینده، اقدامات لازم در حوزه ایجاد مرکز آموزش و توانمندی زنان و مردان آسیب دیده و معتاد صورت دهد.

وی به هزینه ۱۰ برابری شهرداری به نسبت دیگر سازمان‌های دولتی برای سلامتی شهر و شهروندان اشاره کرد و بیان داشت: این نشان از ظرفیت خوب این نهاد برای تامین سلامت است.

محمدی با اشاره به اینکه در شهر تبریز هیچ متکدی وجود ندارد و باید این شهر را الگوی خود سازیم، اعلام کرد: استاندار اصفهان در ماموریتی به شورا اعلام کرده است که در کنترل آسیب های اجتماعی از تبریز الگوبرداری کند.

وی با اشاره به راه‌اندازی خط اتوبوس واحد در محله حصه شمالی، افزود: از شهردار اصفهان تقاضا می‌شود در خصوص راه اندازی خط اتوبوس واحد در محله حصه شمالی اقدام لازم به عمل آید.

کد مطلب 4212339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها