متهم آدم ربایی در استان کرمانشاه را شناسایی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، این متهم که در پوشش راننده مسافربر اقدام به اذیت و آزار زنان در استان کرمانشاه می کرد، توسط پلیس آگاهی دستگیر شده است و اکنون در زندان به سر می برد.

بنا به در خواست دستگاه قضایی تصویر بدون پوشش این متهم در رسانه های منتشر می شود تا اشخاصی که از وی شکایت دارند، برای پیگیری شکایت خود به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه یا اداره مبارزه با جرائم جنایی شعبه مبارزه با آدم ربایی پلیس آگاهی کرمانشاه واقع در میدان لشکر مراجعه کنند.