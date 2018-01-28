ایرانی ها هنر معاصر را به خوبی درک کرده اند/ مشاهده ایده های خلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، راینر گوبلز هنرمند آلمانی که برای اجرای پرفورمنسی بینارشته ای در جشنواره تئاتر فجر به ایران سفر کرده بود بعد از بازدید از نمایشگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: در این نمایشگاه شما می توانید با ایده هایی مواجه شوید که از یک ذهن متفکر و عمیق که به خوبی جهان اطرافش را شناخته آشنا شوید.

وی ادامه داد: علیرغم این که می دانم این تنها بخشی از هنر تجسمی ایران است که در این نمایشگاه عرضه شده است اما این آثار از لحاظ کانسپت و اجرا آثار منحصر به فردی هستند.

گوبلز با ذکر چند نمونه از آثار نمایشگاه بیان کرد: من در این نمایشگاه مجذوب اثری شدم که در آن زنگوله هایی از سقف آویزان بود و مخاطب با حرکت می توانست به آن دست بزند و موسیقی تولید کند. چون تحصیلات اصلی من در حوزه موسیقی است، جذب این اثر شدم.

این هنرمند آلمانی اظهار کرد: من در این نمایشگاه جلوه هایی را مشاهده کردم که می توانم بگویم ایرانی ها هنر معاصر را به خوبی درک کرده اند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بتواند در سال آینده پروژه ای چند رسانه ای برای جشنواره هنرهای تجسمی فجر اجرا کند.

دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تا چهارم اسفند در موسسه فرهنگی و هنری صبا دایر است.