خودکفایی ۱۸۰۰ خانوار تحت حمایت/ پوشش ۸۲ هزار نفر در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در رابطه با جزئیات خبر افزود: این تعداد خانوار با اجرای برنامه‌های مختلف توانمندسازی از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.

محبی با اشاره به اینکه جمعیت تحت حمایت کمیته امداد به‌ نحو مستمر در حال افزایش و کاهش است، عنوان داشت: پالایش مددجویان بر اساس توانمندی اقتصادی خانوار با ایجاد اشتغال، ازدواج، بازگشت سرپرست زندانی و یا سرباز، استفاده از تسهیلات مسکن و خانه‌ دار شدن مددجو و بهبود سرپرست بیمار خانوار انجام می‌شود و خانوارهای پشت نوبت جایگزین آن‌ها می‌شوند.

محبی با تاکید بر اینکه هزار و صد خانوار در ده ماهه امسال در این راستا شناسایی‌ شده و به چرخه حمایت کمیته امداد استان وارد شدند، گفت: خدمات کمیته امداد مطابق با نیاز هر خانوار به آن‌ها ارائه می‌شود و تحقق این موضوع با این هدف است که مشکلات این افراد هرچه سریع‌تر رفع شده و با توانمندی از چرخه حمایتی خارج شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی محرومان رویکرد اساسی کمیته امداد برای محرومیت‌زدایی است، خاطرنشان کرد: کمیته امداد در تلاش است تا با اجرای برنامه‌های مختلف توانمندسازی ازجمله توسعه طرح‌های اشتغال برای مددجویان تحت حمایت، آن‌ها را به خودکفایی برساند.

بنابراین خبر در حال حاضر ۳۲ هزار خانوار با جمعیت ۸۲ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هستند و از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.