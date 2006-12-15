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۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی- قطر/

کشتی ثابت کرد هنوز ورزش اول ایران است / هدف بعدی ما مدال آوری در المپیک پکن است

کشتی ثابت کرد هنوز ورزش اول ایران است / هدف بعدی ما مدال آوری در المپیک پکن است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: امیدوارم نتایج تیم ملی کشتی مسئولان ورزش را متقاعد کرده باشد که نباید بین رشته های ورزشی تبعیض قائل شوند.

منصور برزگر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان این مطلب به خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر افزود: تیم کشتی آزاد ثابت کرد که ورزش کشتی همچنان حرف اول را در کشورمان می زند و هنوز این رشته به لحاظ افتخار آفرینی و مدال آوری سرآمد تمام رشته هاست.

وی با بیان اینکه افتخارآفرینی های کشتی  آزاد در ارتقاء جایگاه ایران در بین تیم های آسیایی بسیار تاثیرگذار بود گفت: دلاوری ها و حضور غرور آفرینان کشتی کشورمان در رقابت های آسیایی در سایه همبستگی و اتحاد و هماهنگی تیمی حاصل شد و ما یک تیم واقعی بودیم که توانسته ایم بهترین نتیجه تیمی را برای ایران کسب کنیم.

وی اظهار داشت: امیدوارم این نتایج باعث شود مسئولان ورزش کشور با واقع بینی بیشتری در ورزش سرمایه گذاری کنند و به جای اینکه بیشتر توجه خود را به فوتبال معطوف کنند به رشته های مظلومی چون کشتی توجه بایسته ای داشته باشند و تفاوتی بین رشته ها قائل نشوند.

برزگر با ارزشمند توصیف کردن نتایج کشتی آزاد و فرنگی گفت: این نتایج نشان داد که کشتی ایران بار دیگر به دوران اوج خود بازگشته و با حمایت بیشتر می تواند در المپیک چین نیز برای کشورمان افتخار آفرینی کند.

سرمربی و مدیرفنی تیم ملی کشتی آزاد ایران درپایان تاکید کرد: هدف بعدی ما المپیک پکن است و با رفع نقاط ضعف تیم فعلی برای کسب بهترین جایگاه در این مسابقات تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 421235

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