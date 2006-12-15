کشتی ثابت کرد هنوز ورزش اول ایران است / هدف بعدی ما مدال آوری در المپیک پکن است

منصور برزگر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان این مطلب به خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر افزود: تیم کشتی آزاد ثابت کرد که ورزش کشتی همچنان حرف اول را در کشورمان می زند و هنوز این رشته به لحاظ افتخار آفرینی و مدال آوری سرآمد تمام رشته هاست.

وی با بیان اینکه افتخارآفرینی های کشتی آزاد در ارتقاء جایگاه ایران در بین تیم های آسیایی بسیار تاثیرگذار بود گفت: دلاوری ها و حضور غرور آفرینان کشتی کشورمان در رقابت های آسیایی در سایه همبستگی و اتحاد و هماهنگی تیمی حاصل شد و ما یک تیم واقعی بودیم که توانسته ایم بهترین نتیجه تیمی را برای ایران کسب کنیم.

وی اظهار داشت: امیدوارم این نتایج باعث شود مسئولان ورزش کشور با واقع بینی بیشتری در ورزش سرمایه گذاری کنند و به جای اینکه بیشتر توجه خود را به فوتبال معطوف کنند به رشته های مظلومی چون کشتی توجه بایسته ای داشته باشند و تفاوتی بین رشته ها قائل نشوند.

برزگر با ارزشمند توصیف کردن نتایج کشتی آزاد و فرنگی گفت: این نتایج نشان داد که کشتی ایران بار دیگر به دوران اوج خود بازگشته و با حمایت بیشتر می تواند در المپیک چین نیز برای کشورمان افتخار آفرینی کند.

سرمربی و مدیرفنی تیم ملی کشتی آزاد ایران درپایان تاکید کرد: هدف بعدی ما المپیک پکن است و با رفع نقاط ضعف تیم فعلی برای کسب بهترین جایگاه در این مسابقات تلاش خواهیم کرد.