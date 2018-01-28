قطار کمکی برای انتقال مسافران قطار متوقف شده هماهنگ شد

ایرج زاهدپور مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی بارش برف و مشکلاتی که برای اعزام قطار تبریز به تهران رخ داد این قطار در محدوده ایستگاه زیاران متوقف شده و با توجه به تامین سیستم گرمایشی قطار هیچ مشکلی برای مسافران ایجاد نشده است.

وی افزود:با راه‌آهن شمالغرب هماهنگی لازم انجام شده و با توجه به تعداد بالای مسافران لازم بود قطار کمکی به محل فرستاده شده و مسافران جابه‌جا شوند.

زاهدپور تصریح کرد:سیستم گرمایشی قطار مشکلی نداشته وامیدواریم هر چه سریعتر مسافران جابجاشوند.

قطار تبریز به تهران که ساعت ۱۵.۵حرکت کرده بود در زیاران متوقف شده است و قرار است بزودی مسافران با قطار دیگری عازم مقصد شوند.

این قطار به دلیل یخ زدگی سوزن قطار متوقف شده است.