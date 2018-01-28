  1. استانها
  2. قزوین
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:

قطار کمکی برای انتقال مسافران قطار متوقف شده هماهنگ شد

قطار کمکی برای انتقال مسافران قطار متوقف شده هماهنگ شد

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: برای جابجایی مسافران قطار متوقف شده تبریز به تهران در محدوده زیاران هماهنگی لازم برای اعزام قطار کمکی انجام شده است.

ایرج زاهدپور مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی بارش برف و مشکلاتی که برای اعزام قطار تبریز به تهران رخ داد این قطار در محدوده ایستگاه زیاران متوقف شده و با توجه به تامین سیستم گرمایشی قطار هیچ مشکلی برای مسافران ایجاد نشده است.

وی افزود:با راه‌آهن شمالغرب هماهنگی لازم انجام شده و با توجه به تعداد بالای مسافران لازم بود قطار کمکی به محل فرستاده شده و مسافران جابه‌جا شوند.

زاهدپور تصریح کرد:سیستم گرمایشی قطار مشکلی نداشته وامیدواریم هر چه سریعتر مسافران جابجاشوند.

قطار تبریز به تهران که ساعت ۱۵.۵حرکت کرده بود در زیاران متوقف شده است و قرار است بزودی مسافران با قطار دیگری عازم مقصد شوند.

این قطار به دلیل یخ زدگی سوزن قطار متوقف شده است.

کد مطلب 4212357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها