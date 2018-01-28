به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پلیسراه استان اردبیل ظهر یکشنبه در حاشیه بررسی این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این حادثه در محور اجیرلو- جعفرآباد اتفاق افتاد و منجر به مصدومیت هشت سرنشین مینیبوس شد.
وی افزود: این مینیبوس که سرویس یکی از کارخانههای شمال استان است به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل خودرو واژگون شده و هشت سرنشین آن به بیمارستان انتقال یافتند.
به گفته فرمانده پلیسراه استان از سرنشینان مصدوم شش نفر بعد از طی مراحل درمانی ترخیص شدند و دو نفر دیگر همچنان بستری هستند.
فتاحی با بیان اینکه، این دو فرد نیز وضعیت جسمی مطلوبی دارند، تصریح کرد: متأسفانه در جادههای زمستانی عدم رعایت سرعت مطمئنه اغلب موجب بروز حادثه میشود.
وی افزود: ضروری است رانندگان با رعایت قوانین و مقررات و رعایت سرعت مطمئنه تردد کرده و توجه به جلو را در حین رانندگی فراموش نکنند.
نظر شما