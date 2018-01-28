امدادرسانی به ۱۸۳۱ خانوار گرفتار در برف در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کتابدار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ساعات اولیه بارش برف، تمامی عوامل عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان تهران در آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای، در کمترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی افزود: از شب گذشته تا ساعت ۱۲ امروز، توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان تهران، مجموعاً به ۱۸۳۱ خانوار امدادرسانی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران اضافه کرد: در این مدت بیش از ۹۰ خانوار اسکان اضطراری داده شده است که در ۲۲ تصادف به ۱۰۰ مصدوم امدادرسانی شد و ۹۵ نفر نیز به‌صورت سرپایی مداوا و پنج نفر جهت انجام اقدامات پزشکی پیشرفته‌تر، به مراکز درمانی اعزام شدند.

کتابدار اظهار داشت: در طول مدت خدمات‌رسانی هلال‌احمر استان تهران به هموطنان درگیر در برف و کولاک ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۹۵ پتو، ۴۷۳۸ کنسرو، ۶۹۶۶ آب‌معدنی بین هموطنان توزیع شد.

وی افزود: تعداد ۸۴ تیم در قالب ۴۲۰ نجات‌گر کادر و داوطلب به همراه ۸۶ خودرو، از قبیل آمبولانس و خودروی نجات، خدمات خود را به مردم ارائه کردند.