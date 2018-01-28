منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و بارندگی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه از شب گذشته تاکنون بارش فراوان برف سبب خرسندی مردم شده و تا حدی نگرانیها در خصوص کاهش بارش برطرف شده است.
وی بابیان اینکه طبق پیشبینی نقشههای هواشناسی بعدازظهر امروز یکشنبه هشتم بهمنماه آسمان استان با کاهش ابر مواجه خواهد شد اما فاز دوم بارندگیها نیز به وقوع خواهد پیوست، افزود: البرز فردا دمای زیر صفر درجه را تجربه خواهد کرد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه فردا شاهد یخبندان در سطح معابر و محلات استان البرز خواهیم بود، خاطرنشان کرد: مردم بایستی با رعایت اصول ایمنی از بروز هرگونه خطر و حادثهای جلوگیری کنند.
رحمانیان در ادامه سخنان خود میزان بارش برف در استان البرز را در حالی ۳۵ سانتیمتر گزارش کرد که این امر در ارتفاعات استان به حدود ۷۰ سانتیمتر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه میزان بارش برف در شهرستان طالقان و شهرستان ساوجبلاغ به ترتیب ۳۵ و ۴۰ سانتیمتر است، تأکید کرد: امیدوارم مردم و شهروندان بهموجب خدماترسانی بهتر دستگاههای مربوطه از ترددهای غیرضروری در شهر و محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.
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