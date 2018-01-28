پیام استاندار همدان به مناسبت شهادت سرگرد «احمد شوهانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدناصر نیکبخت به مناسبت شهادت پاسدار شهید سرگرد «احمد شوهانی» پیامی صادر کرد.

در پیام محمد ناصر نیکبخت آمده است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

شهادت، هنر مردان خداست.

امام خمینی (ره)

دیگر بار، دلیر مردی از دیار شهید پرور همدان در راه خدا و در مبارزه با گروه های تکفیری به شهادت رسید تا در آستانه ایام حزن انگیز فاطمیه و دهه مبارک فجر تاکید و نشانه ای دیگر بر جدال تاریخی حق و باطل و پیروزی همیشگی خون بر شمشیر باشد.

شهادت شهید پاسدار، سرگرد احمد شوهانی را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم، ملت غیور ایران اسلامی، مردم حماسه ساز استان و دیار شهید پرور نهاوند، بالاخص خانواده معزز آن شهید گرانقدر، تبریک و تهنیت عرض می کنم.

از مردم شریف و شهیدپرور دعوت می کنم به منظور تکریم مقام شامخ شهدا با حضور در مراسم بزرگداشت شهیدشوهانی، تلاش امنیت آفرینان ایران اسلامی را پاس داشته، ادامه دهنده راه خطیر و ارزشمندآنان باشند.

محمد ناصر نیکبخت

استاندار همدان