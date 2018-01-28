دمای هوای استان بوشهر ۹ درجه کاهش می یابد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آب و هوای استان بوشهر تا پایان هفته جاری ، اظهار داشت: وزش باد شمال غربی است و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این وزش ها در سواحل جنوبی و مرکزی خلیج فارس بیشتر خواهد بود، افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری است، اما به دلیل وزش باد ممکن است با غبار و کاهش دید در برخی نقاط روبرو شویم.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: سرعت باد بین ۱۶ تا ۴۶ است که روی دریا به بیش از ۵۴ کیلومتر خواهد رسید و ارتفاع موج نیز در سواحل جنوبی و مرکزی بین ۹۰ تا۱۸۰ و در برخی ساعات به ۲۷۰ نیز خواهد رسید اما در سواحل شمالی بین ۹۰ تا ۱۸۰ خواهد بود که تا فردا این میزان کمتر خواهد شد.

مساعدی بیان کرد: در چند روز آینده با کاهش ۵ تا ۹ درجه ای دمای هوا در استان روبرو خواهیم بود که این میزان در ارتفاعات بیشتر و در سواحل کمتر است.