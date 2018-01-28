جمع آوری بیش از ۵ هزار قلیان در کرمانشاه طی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری " توضیح داد: این قلیان ها در پی اجرای طرح های مختلف ارتقای امنیت اجتماعی با هماهنگی دستگاه قضایی، اداره بهداشت و شهرداری جمع آوری و روز گذشته نیز با حضور مسئولین شهرستان امحاء شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه اجرای این طرح رضایت شهروندان را به دنبال داشت، گفت: این قلیان سراها به محل تجمع افراد بزهکار تبدیل شده بودند و برای اهالی محل ایجاد مزاحمت می کردند.

سرهنگ براری تاکید کرد: در راستای تقویت احساس امنیت در میان شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مداوم در سطح شهرستان کرمانشاه اجرا می شود.

وی توضیح داد: تجمع افراد ناباب در قلیان سراها ضمن ایجاد ناامنی، چهره شهر را نیز مخدوش خواهد کرد، از این رو طرح مقابله با قلیان سرا ها به منظور ایجاد احساس آرامش در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: چنانچه قلیان سراهایی در سطح شهر و محلات، باعث سلب آرامش و امنیت شهروندان می شود با ۱۱۰ تماس تا از آن طریق سریعا با آنها برخورد قانونی شود.

کشف احشام قاچاق در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف ۸۸ راس گوسفند قاچاق خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری" در این رابطه گفت: ماموران انتظامی شهرستان کنگاور در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، با تحت پوشش قرار دادن جاده های فرعی شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون رنو حامل دام قاچاق و بدون مجوز شدند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده ۸۸ رأس گوسفند فاقد مجوز کشف و متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور اظهارداشت : ارزش تقریبی این محموله قاچاق بنا به نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

توقیف ۵۱ موتورسیکلت و خودرو در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام ابادغرب از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توقیف ۵۱ موتورسیکلت و خودرو در اسلام آبادغرب در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هدف مبارزه با سارقان، خرده فروشان موادمخدر و معتادان پر خطر با حضور ماموران انتظامی کلانتری ها، یگان امداد و ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی و پرسنل ستادی در سطح شهر اسلام آباد غرب به مرحله اجرا در آمد.

وی اظهار داشت: سه نفر از خرده فروشان مواد مخدر در این طرح شناسایی و با حکم مقام قضائی از منزل آنان بازرسی بعمل آمد که در مجموع بیش از یک کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح یک سارق قطعات خودرو با سه فقره سرقت دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

سرهنگ سرتیپ نیا افزود: در این طرح تعداد ۳۱ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودرو متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل و پنج معتاد متجاهر تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند.

وی با بیان اینکه طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده همچنان استمرار دارند، از شهروندان خواست که هر مورد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

دستگیری سارق حرفه ای با ۸ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای با هشت فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" توضیح داد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در حوزه کلانتری ۱۷بعثت، ماموران این کلانتری رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری پس از انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین توانستند یک نفر سارق حرفه ای را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده است، گفت: متهم در بازجویی های اولیه در کلانتری به هشت فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ حسین براری با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، گفت: با برنامه ریزی مناسب، تلاش شبانه روزی و تمرکز پلیس سعی در کاهش سرقت داریم.

دستگیری عامل توزیع چک پول های تقلبی در روانسر

فرمانده انتظامی شهرستان "روانسر" از دستگیری عامل توزیع چک پول جعلی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "محمد قنبری" در این رابطه گفت: در پی کسب خبر از منابع و مخبرین مبنی بر حضور ۲ نفر از عوامل توزیع پول های تقلبی در شهر روانسر عوامل گشت کلانتری سریعا جهت بررسی خبر به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران در یک عملیات غافلگیرانه یکی از متهمان را دستگیر کردند، ادامه داد: متهم دستگیر شده در اظهارت خود اعتراف کرد که همدست وی با هویت معلوم و اهل و ساکن یکی از استان همجوار چک پول های جعلی را در اختیار وی قرار داده است.

فرمانده انتظامی روانسر اظهارداشت: با اخذ اظهارات متهم پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و به همراه متهم در اختیارمرجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ قنبری ادامه داد : متهم دستگیر شده با قرار مناسب روانه زندان شد و تلاش جهت دستگیری همدست وی همچنان ادامه دارد.

وی از همشهریان خواست نسبت به پول های مبادله شده حساسیت بیشتری داشته و هر گونه خبری را در این خصوص از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.