ساعت کار دانشگاه شهید بهشتی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، طبق اعلام معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهیدبهشتی ساعت کار این دانشگاه امروز ۸ بهمن ماه کاهش می یابد.
فعالیت دانشگاه شهید بهشتی ساعت ۱۴ امروز پایان یافت.
ساعت کار دانشگاه شهید بهشتی امروز ۸ بهمن ماه به دلیل بارش برف کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، طبق اعلام معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهیدبهشتی ساعت کار این دانشگاه امروز ۸ بهمن ماه کاهش می یابد.
فعالیت دانشگاه شهید بهشتی ساعت ۱۴ امروز پایان یافت.
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