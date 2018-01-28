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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

به دلیل بارش برف؛

ساعت کار دانشگاه شهید بهشتی کاهش یافت

ساعت کار دانشگاه شهید بهشتی کاهش یافت

ساعت کار دانشگاه شهید بهشتی امروز ۸ بهمن ماه به دلیل بارش برف کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، طبق اعلام معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهیدبهشتی ساعت کار این دانشگاه امروز ۸ بهمن ماه کاهش می یابد.

فعالیت دانشگاه شهید بهشتی ساعت ۱۴ امروز پایان یافت.

کد مطلب 4212383

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