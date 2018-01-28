۹۴ درصد آب شرب شهرهای خوزستان از نظر میکروبی مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ضیغمی پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: نظام ثبت سرطان داریم که سالانه ایرادات و کاستی های آن برطرف می شود؛ ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان نیز با مراجعات آنها ثبت می شود.

وی ادامه داد: کم تحرکی، چاقی، فشار خون بالا و استعمال دخانیات از جمله عوامل مؤثر در بروز بیماری سرطان است؛ همه اقشار جامعه باید برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش این عوامل تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

ضعیغمی بیان کرد: در ۹ ماهه امسال، ۱۵ هزار و ۱۶۷ آزمایش میکروبی و شیمیایی آب و ۳۳۵ هزار آزمایش کلرسنجی در سطح استان خوزستان انجام دادیم.

معاون فنی مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد: ۹۴ درصد آزمایشات انجام شده شهر و بین ۸۹ تا ۹۰ درصد آزمایشات انجام شده در روستا حاکی از این بود که آب شرب از نظر میکروبی مشکلی نداشت. از نظر سایر شاخص های آب سالم نیز همه شاخص ها وضعیت طبیعی داشتند.

ضیغمی در واکنش به فرسوده بودن لوله های فاضلاب و شکستگی آنها که باعث ورود فاضلاب به آب شرب می شود نیز گفت: مردم می توانند هرگونه گزارش کاهش کیفیت آب شرب را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۹۰ (سامانه شبانه روزی رسیدگی به شکایات بهداشتی) اطلاع رسانی کنند.