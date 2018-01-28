رضا فانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این‌که مکان جغرافیایی این بیمارستان در شمال شهر در شرایط بحران از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: با توجه به این‌که بیمارستان امام رضا (ع)، بیماران شمال و مرکز شهر را پوشش می‌دهد و از دیرباز جایگاه تعریف‌شده‌ای در حوزه سلامت استان داشته و بار خدماتی سنگینی بر دوش این مرکز بوده؛ بنابراین حفظ این بیمارستان ضروری است.

فانی افزود: عمارت مفخم و حریم آن‌که وقف درمان و در وقف نامه متولی آن وزارت بهداشت قیدشده به‌عنوان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد نزدیک به ۷۰ سال به مردم این خطه خدمات درمانی ارائه می‌کند.

وی تصریح کرد: فضای سبز و محوطه این بیمارستان برای بیماران بخش روان بسیار مناسب است و امکان فراهم آوردن چنین فضایی برای این حوزه به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

مدیر داخلی بیمارستان امام رضا (ع) گفت: به دلیل آنکه بیمارستان امام حسن (ع) که بیمارستان جنرال است در خارج شهر قرار دارد و بیمارستان امام علی (ع) نیز بیمارستان تروما و جراحی است، حفظ بیمارستان امام رضا (ع) به دلیل نیاز مردم و پوشش دادن آمار بالای بیماران لازم و ضروری است.

فانی به مراجعه بالغ‌بر ۱۵ هزار بیمار در ماه به اورژانس این بیمارستان اشاره کرد و افزود: اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بخش زیادی از بیماران را پوشش می‌دهد و اگر این جمعیت به شمار بیمارانی که به بیمارستان امام حسن (ع) می‌روند اضافه شود، شاهد مشکلات عدیده و بار ترافیکی بالا در آن بیمارستان خواهیم بود.