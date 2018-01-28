به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در حاشیه کارگروه اقتصادی لرستان در سخنانی بابیان اینکه دولت در سال جاری و سال آینده برای ایجاد یکمیلیون شغل در کشور برنامهریزی کرده است اظهار داشت: در این زمینه طرحهای متفاوتی را برای ایجاد اشتغال معرفی کرده است.
وی بابیان اینکه این طرحها شامل رونق تولید بااعتبار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، اشتغال فراگیر بااعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان، اشتغال روستایی با ۱۱ هزار میلیارد تومان، طرحهای کوچک، کمیته امداد، بهزیستی و ... است عنوان کرد: در این راستا جلسهای برای بررسی این طرحها امروز برگزار شد که البته در اجرای این طرحها مشکلاتی در بین دستگاهها، بانکها و شهرستانهای استان وجود دارد.
استاندار لرستان بابیان اینکه مقرر شد برای اینکه بتوانیم این مسائل را جمعبندی و حل کنیم این جلسات را در قالب سطح شهرستان، خاص یک دستگاه اجرایی و یا در قالب یک طرح برای همه شهرستانها برگزار کنیم گفت: این جلسات مقررشده که ظرف دو تا هفته آینده ادامه یابد و خروجی آن در جلسه کلیتر ارائه شود.
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