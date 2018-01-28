به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه «آی تی وی» انگلیس که قرار است مشروح آن تا ساعاتی دیگر پخش شود، گفت اتحادیه اروپا آن چیزی که انتظار میرفت، نیست و اینکه او از همان ابتدا نتیجه همهپرسی برگزیت را که سال میلادی ۲۰۱۶ اتفاق افتاد، پیشبینی میکرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا «ترزا می» نخست وزیر انگلیس مذاکرات برگزیت را خوب اداره میکند؛ گفت: از من میپرسید آیا همین راه را برای مذاکره انتخاب میکردم؟ نه؛ من اینگونه مذاکره نکرده و موضع متفاوتی را اتخاذ میکردم.
ترامپ ادامه داد: اگر جای او بودم، موضع سرسختانهتری در قبال خروج از اتحادیه اروپا اتخاذ میکردم.
وی همچنین در دفاع از مواضع مهاجرستیزانه خود، مدعی شد: نتایج همهپرسی برگزیت را پیشبینی میکردم چرا که آنها (انگلیسیها) نمیخواهند از همهجای دنیا مردمی که نمیشناسند به کشورشان بیایند.
این ادعای ترامپ درحالی به عموم مردم انگلیس تعمیم داده شد که برنامه سفر رسمی رئیس جمهوری آمریکا به لندن به دلیل مخالفت گسترده بریتانیاییها با رفتار نژادپرستانه وی؛ به تعویق افتاد.
ترامپ چندی پیش در اقدامی عجیب پیامهای یکی از احزاب افراطی انگلیس را بازنشر دارد- مسئلهای که به درگیری لفظی وی و ترزا می منجر شد.
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