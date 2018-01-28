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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

مصرف گاز در استان قزوین رکورد زد

مصرف گاز در استان قزوین رکورد زد

قزوین- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: با ورود سامانه هوای سرد و بارش برف و افزایش برودت هوا در استان قزوین، مصرف گاز طبیعی به مرز ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته در بخش های مختلف استان در مجموع ۳۱ میلیون و ۹۱ هزار متر مکعب گاز مصرف شده است که از این میان سهم بخش خانگی و صنعتی ۲۲ میلیون و ۷۶۰ هزار متر مکعب بوده است که در مقایسه با مصرف دو روز قبل آن که ۲۱ میلیون متر مکعب بود، شاهد رشد ۷ درصدی مصرف گاز بوده ایم.

وی این میزان مصرف را بیشترین مقدار مصرف روزانه استان در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که نشان از کاهش دما و افزایش چشمگیر مصرف گاز توسط مشترکین دارد.

بوشهری با اشاره به اینکه مدیریت مصرف گاز توسط مشترکین خانگی و صرفه جویی می تواند نقشی مهم و تاثیر گذار در استمرار فرآیند گازرسانی در تمام نقاط کشور داشته باشد گفت: دمای مطلوب و توصیه شده برای منازل مسکونی دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه می باشد که رعایت این محدوده دمایی می تواند مصرف بهینه گاز را بدنبال داشته باشد. وی همچنین پوشیدن لباس های متناسب با فصل سرما، خاموش کردن وسایل گاز سوز در اتاق هایی که استفاده نمی شوند و مسدود کردن دریچه های کولر را از دیگر راهکارهای موثر در موضوع صرفه جویی گاز دانست که می تواند شرایط را برای بهره گیری همه هموطنان از گرمای گاز فراهم کند.

کد مطلب 4212392

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