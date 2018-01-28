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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

معاون استاندار کرمان:

محتوای برنامه های دهه فجر امیدبخش باشد

محتوای برنامه های دهه فجر امیدبخش باشد

کرمان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان با اشاره به توطئه های دشمنان برای ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در جامعه گفت: محتوای برنامه های دهه فجر باید امیدبخش باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدائی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان اظهار داشت: برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه فجر به لحاظ کمی بسیار خوب هستند و امیدواریم به لحاظ کیفی به گونه ای مناسب برگزار شوند.

وی افزود: خواهشمندیم کمیته ها و مسئولان کمیته ها تا انتهای برنامه ها فعال باشند تا برنامه ها به لحاظ کیفی خوب برگزار شود و افرادی از کمیته ارزیابی و نظارت ستاد دهه فجر در این برنامه ها حضور داشته باشند.

فدائی تصریح کرد: در ایام الله دهه فجر باید به دو برنامه کلیدی ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن بیشتر توجه کنیم تا باشکوهتر از سال های قبل برگزار شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان عنوان کرد: باید در برگزاری برنامه های ایام الله دهه فجر به هدف و محتوایی برنامه هایی که برگزار می شود باید توجه ویژه ای داشته باشیم و هدف نباید فراموش شود.

وی بیان کرد: همه کشورهای جهان مانند ایران یک روز ملی دارند که در این روز برنامه هایی اجرا می کنند که اکثر این برنامه ها جنبه شادی و سرگرمی دارد اما ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که با این برنامه ها فقط ایجاد یک سرور و شادی داشته باشیم بلکه باید در شرایط موجود از این برنامه ها استفاده خوبی داشته باشیم.

فدائی با اشاره به اینکه برنامه های ایام الله دهه فجر بازتاب جهانی و ملی دارد، افزود: باید توجه داشت که بعضا بدخواهان داخلی و خارجی دنبال نابود کردن نظام و ایجاد یاس در بین مردم هستند.

وی افزود: باید سعی کنیم این برنامه ها بار معنوی، پیام آور امید و نابودی یاس باشند، تا مردم با انرژی مثبت و روحیه در جهت اهداف انقلاب و نظلام مقدس جمهوری اسلامی فعال باشند.

فدائی گفت: باید به محتوا و معنویت برنامه های که در ایام الله  دهه فجر برگزار می شود توجه ویژه ای شود، هدف از برگزاری این جلسات پایبندی به تعهدمان نسبت به حفظ و اعتلای نظام است و اهمیت این مسئله خیلی بیشتر از این است که ما این کارها را به عنوان یک وظیفه اداری دنبال کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان اظهار کرد: هدف از اجرای این قبیل برنامه ها کمک برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن بداندیشی هایی است که در جامعه ایجاد می شود.

کد مطلب 4212395

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