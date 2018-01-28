هراز مجددا مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: محور هراز در استان مازندران و شرق تهران به دلیل بارش برف وکولاک تا اطلاع ثانوی مسدود است.

پلیس راه پیش از این از بازگشایی این محور خبر داده بود اما احتمال مسدود شدن این محور را داده بود.