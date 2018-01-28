بررسی جزئیات طرح جدید ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز بالاخره موضوع طرح ترافیک جدید در شورای شهر مطرح شد، گفت: همانگونه که می‌دانید طرح ترافیک جدید در شورای ترافیک به تصویب رسیده و برای قیمت‌گذاری و تعامل از طرف شهرداری به شورای شهر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه امروز یکی از روزهای پرتنش شورا بود افزود: این طرح موافق و مخالفان زیادی داشت، بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شده و نهایتا کلیات این طرح به تصویب رسید.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بررسی جزئیات این طرح به صورت بند بند در جلسه سه شنبه نهایی می‌شود، گفت: احساس می‌کنم خبرنگاران به خصوص صدا و سیما نسبت به موضوع استفاده مردم و مسئولین از حمل و نقل عمومی بی‌توجه هستند، چرا که هزینه‌های زیادی برای توسعه مترو و اتوبوس داده شده است و باید سعی کنیم مردم و مسئولین به جای استفاده از خودرو از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

هاشمی با بیان اینکه در محدوده طرح ترافیک ایستگاه‌های بی.آر.تی و متروی زیادی داریم، گفت: خط یک، دو و چهار مترو در محدوده طرح ترافیک است و خط شش و هفت نیز در حاشیه طرح ترافیک هستند و با طی کردن ۷۰۰ متر مربع در محدوده طرح ترافیک به یک ایستگاه مترو یا اتوبوس می‌رسیم.

وی با بیان اینکه مترو و بی آر تی در محدوده طرح ترافیک پاسخگوی مراجعات است، گفت: به جای تشویق کردن مردم و مسئولان برای استفاده از اتوبوس و مترو چرا می‌گویید که چرا به فلان قشر آرم نمی‌دهید که خودروی شخصی به محدوده بیاید؟ اما چرا این افراد باید با خودرو بیایند؟ این در حالیست که ظرفیت‌های استفاده از حمل و نقل عمومی وجود دارد.

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا مترو و اتوبوس ظرفیت پاسخگویی به مسافران را دارد گفت: این بحث جدایی است چرا که دولت مصوبه دارد که باید ۲۰۰۰ واگن به متروهای سراسر کشور داده شود و حالا باید فشار به سیستم دولت و شهرداری آورد که چرا واگن و اتوبوس نداریم؟ نه اینکه فشار آورده شود که به افراد آرم داده شود که با خودرو بیایند.

وی با بیان اینکه خانه مسکونی من در نوبنیاد است و با طی کردن فاصله ۴۰۰ متری می‌توانم از ایستگاه متروی نوبنیاد استفاده کنم و با تغییر خط در ایستگاه شهید بهشتی به خط یک بیایم و با استفاده از ایستگاه متروی امام خمینی یا ۱۵ خرداد به شورا بیایم گفت: اما از آنجایی که آرم دارم باید با خودرو به شورا بیایم. در حالیکه می‌توان از ظرفیت مترو استفاده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه به جای ایراد به طرح باید بگوییم که چرا اتوبوس و متروی جدید وارد نمی‌شود؟ گفت: هفت کارخانه اتوبوس سازی و چهار کارخانه واگن سازی در کشور وجود دارد که ظرفیت بالای ایجاد اشتغال دارند و حالا باید بگوییم چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود.

هاشمی افزود: دولت دو میلیارد دلار برای خرید واگن در نظر گرفته که باید افشانی در وزارت کشور مناقصه را هر چه سریعتر برگزار کند.

وی با بیان اینکه معتقدیم که کیفیت سرویس دهی در مترو باید افزایش یابد، گفت: باید تعداد واگن‌ها زیاد شود.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به خبرنگاری که عکسی از متروی شلوغ امروز صبح را به وی نشان می‌داد، گفت: متروهای بزرگ جهان همه این وضعیت را دارند و شما متروی توکیو، پکن، سئول و ... را ببینید که در ساعت پیک مصرف این حال را دارند و خوب است که مردم این عکس‌ها را ببینند تا به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی سوق داده شوند. هر چند که من هم قبول دارم باید کیفیت خدمت رسانی در مترو و اتوبوس افزایش یابد.