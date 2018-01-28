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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

انتقاد «مایر» از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل

انتقاد «مایر» از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل

رئیس جمهوری آلمان تاکید کرد که به رسمیت شناختن یکجانبه قدس به عنوان مرکز رژیم صهیونیستی نمی تواند نقشی در تحقق صلح در خاورمیانه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری آلمان در گفتگو با روزنامه اردنی الغد گفت: به رسمیت شناختن یکجانبه قدس به عنوان مرکز رژیم صهیونیستی نمی تواند نقشی در تحقق صلح در خاورمیانه داشته باشد.

اشتاین مایر که به اردن سفر کرده در ادامه مصاحبه خود افزود: باید شرایط موجود در اماکن مقدس در منطقه حفظ و مذاکرات در خصوص اوضاع نهایی قدس در چارچوب راهکار تشکیل دو دولتی اجرا شود. موضع آلمان در قبال این مساله کاملا مشخص است.

وی همچنین تاکید کرد که روابط میان آلمان و اردن از نزدیکی بی سابقه ای برخوردار است. رئیس جمهوری آلمان روز گذشته در آغاز سفری ۵ روزه به اردن و لبنان، وارد امان شد.

کد مطلب 4212404
فاطمه صالحی

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