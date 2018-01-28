اعتراض به فرایند تصویب طرح ترافیک جدید در شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: اساس لایحه شهرداری و پیگیری های معاونت حمل و نقل و ترافیک مبنی بر فسادستیزی در نحوه صدور آرم ها و نیز کاهش میزان ترافیک و آلودگی هوا می باشد و از این بابت ما موافق کلیات آن هستیم.

وی ادامه داد: اما از آنجایی‌که هرگونه تغییر در نحوه ورود وسایل نقلیه به محدوده شهر تهران هم ذینفعان شهر و هم آحاد مردم و سازمان ها و نهادها را تحت تاثیر قرار می دهد، این طرح نیازمند بررسی جامع تر آن هم مبتنی بر پیوست های مطالعاتی است واینکه در فرایند بررسی و تصویب مکررا اعلام شود که شورای ترافیک اختیار لازم را دارد و شورای شهر اختیاری ندارد به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

سالاری با بیان اینکه ما به عنوان شورای شهر تهران خودمان مقصر عدم توجه جدی به جایگاه شورا هستیم اظهارداشت: اگر امروز به طرح نرخ گذاری عوارض رای ندهیم عملا تصمیم گیری شورای ترافیک ملغی می شود و عملیاتی نمی شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: لذا به هیات رییسه و ریاست محترم شورا از این بابت که به شان و جایگاه واقعی نمایندگان مردم به عنوان پارلمان محلی در فرایند بررسی این طرح مهم توجه جدی نمی شود اعتراض جدی دارم.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه اکنون برای عوارض محدوده زوج و فرد تصمیم گیری می شود گفت: از آنجاییکه قرار نیست ۳ ماه ابتدای سال ۹۷ طرح زوج و فرد داشته باشیم لازم نیست از اکنون عوارض این محدوده مشخص شود چراکه پس از اجرای طرح در رینگ اول ممکن است شورای ترافیک تصمیم دیگری بگیرد.

وی همچنین اینکه برای ورود موتورسیکلت ها با توجه به آلایندگی قابل توجه آن ها در این طرح فکری نشده است را از نقاط ضعف طرح ترافیک جدید دانست.

سالاری ادامه داد: در طرح جدید ۲۲۶ روز طرح ترافیک اعمال می شود و پنجشنبه ها ورود به محدوده طرح آزاد است که این تصمیم نیز موجب افزایش آلودگی هوا می شود.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در پایان از ریاست شورا درخواست کرد تا جلسه ای با حضور اعضاء، شورای ترافیک و کارشناسان تشکل های حرفه ای برگزار شود و تمامی ابعاد طرح به وقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد چراکه یکی از اولویت های جدی مدیریت شهری جدید استفاده از نظرات کارشناسی در فرایند تصمیم گیری ها باشد.