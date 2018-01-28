مهرداد جهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محور - کرج چالوس و با تشریح اقدامات این اداره کل بهواسطه بارش شدید برف و کولاک در این محور، اظهار کرد: از روز پنجشنبه پنجم بهمنماه تمام راهداران اداره راهداری «گچسر» به سبب اخطاریه سازمان هواشناسی در حالت آمادهباش قرار داشتند.
وی بابیان اینکه بارش در محور کرج - چالوس از روز جمعه آغاز و تا به امروز ادامه دارد، افزود: بارش برف و باران در این محور با بادکوه و وزش شدید باد همراه بود، لذا تدابیر لازم برای این وضعیت اندیشیده شد.
مدیرکل جدید راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به انجام عملیات برفروبی و نمکپاشی توسط راهداران و اکیپهای راهداری، تصریح کرد: در این مدت چهار گشت راهداری، هفت لودر، پنج کامیون و سه دستگاه مکانیزه نمکپاش خدمات لازم را برای تسهیل در عبور و مرور ارائه کردند.
جهانی با اعلام اینکه بهواسطه فعالیت ۲۴ ساعته راهداران در حال حاضر کل محور کرج - کندوان آماده تردد است، اظهار کرد: مسیر اصلی پاکسازیشده و در حال انجام پاکسازی شانهها در این محور هستیم.
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