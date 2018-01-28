سیستم دفاعی امروز کشور از برکات ۸ سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب اله جان نثاری در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران با اشاره به نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف کشور، اظهار کرد: ذوق هر انسانی فکر او را تشکیل می دهد و افراد با اندیشه و تفکر خوب می توانند، رفتار درست خود را به نمایش گذاشته و برای جامعه و کشور خود مفید واقع شوند که دانشجویان کشور در حوزه های مختلف توانسته اند به این موفقیت دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی بتواند بر روی افکار و اندیشه افراد یک گروه یا جامعه ای کار کند و بتواند رفتار آن جامعه را در تمامی عرصه ها تغییر دهد، بی شک توانسته است، برای کشور خود فردی مورد اعتماد و مؤثر واقع شود چرا که دشمن دقیقا نقطه مقابل آن را هدف قرار داده و می خواهد با تصاحب افکار عمومی به اهداف خود در جنگ نرم برسد.

جانشین فرمانده یگان های ویژه ناجا ابراز کرد: روش و نوع جنگ های امروزی دشمن علیه کشورهای اسلامی به خصوص ایران تغییر کرده و دشمن با تغییر افکار عمومی و راه اندازی نافرمانی مدنی در پی دستیابی به اهداف شوم خود است لذا می بایست همواره آمادگی لازم برای مقابله با جنگ نرم دشمن را احراز کنیم.

این مقام انتظامی افزود: یکی از اهداف مهم دشمن در جنگ نرم، ایجاد نافرمانی مدنی است؛ آنها می خواهند از این طریق اعتراض ها را در عرصه اجتماعی بروز دهند و با هدف ایجاد آشوب خیابانی ، تشکیل اعتراضات و بدبینی بین مردم و مسئولان، نظام اجتماعی و امنیت جامعه را مختل کنند.

جان نثاری تصریح کرد: دشمنان ما به طور شبانه روزی و با تشکیل اتاق فکرهای متعدد، به دنبال نهادینه کردن افکار منفی خود در کشور هستند و به این نتیجه رسیدند که می توانند با راهبردهای فکری و پیشنهادات مختلف، نگرش عموم جامعه را تغییر دهند و در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کنند که خیال خامی است.

وی بیان کرد: عقل، اندیشه و تجربه مردم در عرصه های مختلف تمامی نقشه های دشمنان را خنثی کرده و خواهد کرد چراکه در تمام این مدت، آنچه که راه گشا بوده و توانسته ملت را در برابر دشمنان پیروز و نقشه های آنها را خنثی کند، بصیرت و هوشیاری مردم بود.

این مقام انتظامی افزود: در اتاق فکر دشمن، یکی از برجسته ترین اندیشه های استکبار جهانی، وجود دلتا است؛ کسانی هستند که از علم و تجربه بالایی برخوردارند و با بهره گیری از دانش یکدیگر، نقشه های متفاوت را طراحی و جهت اجرا به متصدیان مربوطه ابلاغ و علیه کشورهای دیگر اقدام می کنند.

جانشین فرمانده یگان های ویژه ناجا عنوان کرد: دشمن در سال های متمادی و بلند مدت برای براندازی نظام و ناامن جلوه دادن کشور ایران، برنامه های متعدد و گسترده ای را در سطح مرکز و سراسر کشور به اجرا درآورد و خسارت های زیادی را به کشور وارد کرد ولی نتوانست به اهداف خود برسد و در نهایت شکست خورد.

جان نثاری تصریح کرد: بدون تردید، امروزه سیستم دفاعی کشور از برکات ۸سال دفاع مقدس است چراکه امروز کشور توانسته با حضور دانشمندان متفکر و با اندیشه، تهدیدات دشمن که از دوران دفاع مقدس تاکنون بوده را به فرصت تبدیل کند و نهایت استفاده را از آنها ببرد.

جانشین فرمانده یگان های ویژه ناجا در خاتمه گفت: دشمن در طول سال های متمادی از نقشه ها و ترفندهای مختلفی برای براندازی نظام و کشور استفاده کرده و خوشبختانه در همه این عرصه ها هم شکست خورده است لذا می بایست مراقب باشیم بعد از این نیز در برابر توطئه های آنها با شناخت کامل ایستادگی کنیم که به حول و قوه الهی همین طور خواهد بود.