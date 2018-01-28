ساماندهی ۸۰ مرکز غیر مجاز عرضه گوشت در ایوان

به گزارش خبرنگار مهر، جمع آوری مراکز غیرمجاز کشتار دام و نظارت بر ذبح دام ها و فرآورده های دامی تاثیر زیادی بر سلامت مردم دارد.

در راستای مقابله با کشتار غیر مجاز دام و طیور اداره دامپزشکی ایوان با همکاری نهادهای ذی ربط اقدام به ساماندهی ۸۰ مرکز غیرمجاز عرضه گوشت نموده است.

بشیر شفیعی کارشناس بهداشت و درمان شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازرسی های کشتار دام در کشتارگاه قبل و بعد از کشتار انجام می شود در طی این مراحل لاشه دام مجاز باید مهر داشته باشد و همچنین بلاک زنی باشد و از استاندارد کافی برخوردار باشد.

ایوان از قطب های اصلی تولید گوشت در ایلام

شهرستان ایوان با دارا بودن ۴۴ واحد مرغداری و ۱۸ واحد گاوداری فعال یکی از مراکز عمده عرضه گوشت در استان به شمار می رود که با واکسیناسیون ۳۹۶ هزار سرنوبت دام سبک و ۷ هزار و ۲۵۰ سرنوبت دام سنگین در راستای سلامت عرضه گوشت گامی مهم برمی دارد.

فارس جناغ رئیس دامپزشکی ایوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از ذبح دام، دام ها مورد بازرسی قرار می گیرند.

وی افزود: همچنین در حین کشتار دام ها نیز مورد بازرسی قرار می گیرند و دام های که گوشت آنها دارای مشکل هستند احراز می شوند و همچنین گوشتی که در این جهت به بازار عرضه می شود گوشت بهداشتی و کاملا سالم و نیز مورد تایید بهداشت است.

احسان اکبری فرماندار ایوان نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۲۵ آذر ماه کار ساماندهی کشتار غیر مجاز دام و طیور در سطح شهرستان ایوان اجرا شده است.

نظارت بر ساماندهی مراکز عرضه گوشت از اولویت های سلامت جامعه به شمار می رود که نیازمند همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی و مردم است.