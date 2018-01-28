به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی خرم با بیان اینکه از صبح روز گذشته بارش برف در استان همدان آغاز شده است، افزود: تمام سطح راه‌های استان به شکل مستمر برف‌روبی و نمک‌پاشی انجام شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه ۳ هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک استفاده شده است.

پرورشی با اشاره به اینکه تردد به علت وجود کولاک در گردنه ها کمتر شده، یادآور شد: بارش کم شده اما همچنان کولاک ادامه دارد و این کولاک موجب شده که نتوان محورها را نمک پاشی کرد.

وی با تأکید بر اینکه محدودیت دید در جاده‌های استان همدان وجود دارد، تصریح کرد: تاکنون محوری که بسته شده و یا مشکل تردد داشته باشد، گزارش نشده است.

پرورشی خرم افزود: در راهداری زمستانی استان همدان افزون بر ۴۳۰ نیروی انسانی راهداری با ۲۹۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و پشتیبانی در ۳۴ باب راهدارخانه فعالیت می کنند.