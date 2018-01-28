به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل تصریح کرد: در ۴۸ ساعت گذشته نیروهای راهداری و امدادرسان به هزار و ۶۰۰ خودرو امدادرسانی کردند.
وی افزود: در تمامی محورها شاهد بارش برف و خیس و لغزنده بودن سطح جادهها هستیم و به همین دلیل عملیات برفروبی و نمکپاشی به دفعات انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تأکید کرد: بیش از شش هزار تن شن و نمک برای بازگشایی جادهها مصرف شده و ۴۸ هزار کیلومتر- باند نیز برفروبی انجام شده است.
رحمتی تصریح کرد: در وضعیت فعلی تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و صرفاً در محور خلخال- پونل به منظور ایمنی در تردد، محدودیت ایجاد شده و مسیر جایگزین خلخال- اسالم اعلام شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۲۰ راهدار در جادهها به صورت شبانهروزی مستقر هستند و ۱۲ راهدارخانه نیز آماده خدمترسانی به مسافران است.
نظر شما