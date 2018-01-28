علیرضایی به عنوان دبیرستاد بزرگداشت دهه فجر استان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باصدورحکمی از سوی عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین؛ نصرت اله علیرضایی به عنوان دبیرستاد بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر استان قزوین منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تجربه و تخصص جناب عالی با حفظ سمت به عنوان دبیرستاد بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر استان قزوین منصوب می شوید. با عنایت به ضرورت و اهیت نکوداشت باشکوه آیین سی و نهمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ترویج اندیشه ها و آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، انتظار می رود ضمن برنامه ریزی مناسب و هماهنگی های لازم در اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغی دولت و بخشنامه های وزارت کشور در این خصوص درسطح استان و دستگاه های اجرایی، اقدامات لازم و شایسته ای انجام دهید.

در ادامه این حکم آمده است: در همین راستا همکاری، همراهی و حمایت مدیران دستگاه ها و سازمان ها با جناب عالی در اجرای سیاست ها و برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر مورد تاکید است. توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم استان با پیروی از منویات و رهنمود های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و پیگیری و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.