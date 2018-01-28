  1. استانها
  2. اصفهان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

رئیس امور آزمایشگاه﻿ های حفاظت محیط زیست اصفهان:

اصفهانی ها در هوای سالم نفس کشیدند/ثبت هوای پاک در دو ایستگاه

اصفهانی ها در هوای سالم نفس کشیدند/ثبت هوای پاک در دو ایستگاه

اصفهان - رئیس امور آزمایشگاه﻿ های محیط زیست اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۵۱ در وضعیت سالم و در آستانه هوای پاک ثبت شد.

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در دو روز گذشته هوای اصفهان سالم بوده است، اظهار داشت: امروز شاهد کاهش چشمگیر آلاینده های جوی در اصفهان بودیم به نوعی که کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۵۱ در وضعیت سالم ثبت شد و در آستانه هوای پاک قرار گرفت.

کیفیت هوا در خیابان دانشگاه و میدان احمد آباد در وضعیت سبز

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در دو ایستگاه سنجش آلودگی اصفهان به وضعیت سبز و پاک رسیده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های چهارباغ خواجو با ۵۵، استانداری ۶۲، پروین ۵۶، رودکی ۵۲ و بزرگراه خرازی ۶۲ در وضعیت سالم ثبت شده است و در خیابان دانشگاه با میانگین شاخص ۳۰ و میدان احمد آباد با ۴۳ در وضعیت پاک گزارش می﻿شود.

کیفیت هوا در شهرستان های مختلف استان در وضعیت سالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز سالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی ۵۴، سجزی با ۸۲، مبارکه ۶۱، کاشان ۵۴ و نجف آباد ۶۰ در وضعیت سالم ثبت شده است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.

کد مطلب 4212434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها