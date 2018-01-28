  1. جامعه
  2. محیط زیست
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

شهروندان از غذا دادن به حیات وحش خودداری کنند

شهروندان از غذا دادن به حیات وحش خودداری کنند

با توجه به بارش برف سنگین در بخش وسیعی از کشور و احتمال نزدیک شدن حیات وحش به مناطق مسکونی تاکید می شود شهروندان از غذا دادن به حیات وحش در مناطق حفاظت شده خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با توجه به بارش سنگین برف و برودت هوا در بخش وسیعی از کشور و احتمال نزدیک شدن حیات وحش به مناطق مسکونی، زنده گیری غیر اصولی حیات وحش توسط شهروندان موجب آسیب رسیدن به حیوان و خود افراد می‌شود.

ضمن تقدیر از افرادی که هر ساله به صورت داوطلبانه علوفه جهت تغذیه حیات وحش در اختیار محیط زیست قرار می دهند، چنانچه افردی قصد انجام این اقدام با ارزش را دارند، می تواند با مراجعه به ادارات شهرستانی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نسبت به تحویل علوفه اقدام کنند تا با هماهنگی لازم در مناطقی که بنا به نظر کارشناسان نیاز به علوفه دهی دستی است، اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین امکان نزدیک شدن دیگر حیات وحش نظیر گربه سانان به مناطق مسکونی وجود دارد که از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده از اقدامات خود سرانه جهت زنده گیری خودداری کنند.

شهروندان در صورت مشاهده حیات وحش سرگردان و یا آسیب دیده به سرعت موضوع را به پاسگاه های محیط بانی، ادارات شهرستانی یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به شماره تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4212438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها