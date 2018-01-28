شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وقوع برف و کولاک جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از شب گذشته تاکنون به بیش از پنج هزار مسافر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند، امدادرسانی کرده است.

وی با بیان اینکه هزار و ۶۷۲ نفر که گرفتار برف و کولاک بودند اسکان داده شدند، ادامه داد: در امدادرسانی به مسافران بیش از ۱۸ تیم با بیش از ۵۵ نفر امدادگر همکاری داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با بیان اینکه در این امداد رسانی ۱۰ دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه خودرو کم دار و شش دستگاه خودرو نجات به کار گیری شد، گفت: با توجه به‌روزهای سرد سال و بارش برف در گردنه ها و جاده های استان به رانندگان توصیه می‌شود، خودرو خود را به تجهیزات ایمنی و گرمایشی مجهز کنند.

میرزایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون با توجه به بارش برف شدید و کولاک حادثه‌ای در جاده‌های استان زنجان رخ نداده است.