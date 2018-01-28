به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید محمدرضا موسوی خواه با بیان اینکه شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی مناطق سردسیر کشور آماده باش هستند، گفت: در تهران، البرز، گیلان، چالوس، قزوین و همدان ظروف ۲۰ لیتری سوخت آماده است تا در صورت نیاز، با همکاری هلال احمر و راهداری به هموطنان امدادرسانی شود.
وی ادامه داد: گروههای امدادرسان همه استانها و مناطق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی که ممکن است درگیر شرایط بد جوی و برفی شوند، آمادهباش کامل هستند.
وی افزود: از روز سهشنبه گذشته (سوم بهمنماه) که شرایط جوی به طور غیررسمی ازسوی سازمان هواشناسی به ما اعلام و روز بعد که اطلاعیه رسمی آن منتشر شد، کمیتههای بحران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: این کمیتهها از روز پنجشنبه (پنجم بهمنماه) در ستاد این شرکت درحال برگزاری نشست است و از همان روز سوخت کافی به مسیرهای مواصلاتی رسیده است، به اینگونه که در برخی جایگاههای عرضه سوخت که مخازن آنها پر از بنزین بوده است، نفتکشهای سوخترسان استقرار یافتند.
موسویخواه با بیان اینکه بیش از ۳۵ نفتکش سیار ۸۰۰ لیتری عرضه بنزین و فرآوردههای نفتی در جادهها آماده خدمت بودهاند، ادامه داد: ساعت سه بامداد امروز (یکشنبه ۸ بهمن) نخستین گروههای سوخترسانی در اتوبان خرازی تهران به خودروهای در راه مانده سوخترسانی کردند.
وی افزود: در بزرگراههای قم و البرز هم نفتکشهای حمل سوخت مستقر هستند و آمادهاند که به جایگاههای عرضه سوخت جادهای سوخت برسانند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، همه جایگاههای عرضه بنزین در داخل شهرها و بیرون شهر سوخت کافی دارند و هم اکنون در مسیر تهران- قم، یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین وجود دارد.
موسوی خواه با بیان اینکه مناطق شمال شرق ما از جمله ساری، گلستان، شاهرود، سبزوار و خراسان نیز آمادگی روبهرو شدن با هوای سرد را دارند و کمیتههای بحران آنها فعال است، تاکید کرد: همکاران ما در مسیرهای کوهستانی با ظروف ۲۰ لیتری سوخت آماده امدادرسانی به مردم هستند.
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