شهید لنگری نمونه بارز تفکر عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار با خانواده بسیجی شهید غلامرضا لنگری زاده اولین شهید بسیجی شهر کرمان اظهار کرد: جوانان ایرانی در دفاع از حریم آل‌الله وارد شدند و به وظیفه ذاتی خود عمل کردند و شهید لنگری نمونه بارز از همین تفکر عاشورایی و انقلابی مردم ایران است.

وی با بیان اینکه شهید لنگری از بچه‌های هیئت بود و با تفکر عاشورایی آشنایی کامل داشت، عنوان کرد: دشمنان سال‌ها تلاش کردند که این محبت، ارادت وعشق به اهل‌بیت (ع) را از ما بگیرند اما نتوانستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز مسیر حکومت اسلامی ایران مشخص است و هر چقدر تلاش می‌کنند تا در برابر اراده ملت ایران بایستند، نتوانستند افزود: حرکت در مسیر ولایت حرکت در مسیر شهدا است.

وی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدی لنگری تصریح کرد: امیدوارم مردم همیشه در صحنه کرمان با حضور با شکوه در مراسم تشیع پیکر این شهید والامقام بار دیگر وفاداری خود را به نظام انتقلاب و شهدا نشان دهند و پاسدار خون شهدا باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با خانواده بسیجی شهید غلامرضا لنگری زاده اولین شهید مدافع حرم شهر کرمان دیدار کرد.