صادرات ۲۱ هزار تن کشمش از همدان با مجوز استاندارد

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل استاندارد استان همدان از ابتدای سالجاری تاکنون، نسبت به صدور ۶۱۶ فقره گواهینامه صادراتی برای بیش از ۲۱ هزار تن کشمش به ارزش ۴۱ میلیون و ۸۹۴ هزار دلار اقدام کرده است.

مددی افزود: مقصد صادرات این محصولات استان همدان کشورهایی از جمله استرالیا، امارات متحده عربی، بلژیک، رومانی، سنگاپور، عراق، قزاقستان، قطر، گرجستان، لهستان، آذربایجان، مالزی، مجارستان، ترکیه، سری لانکا، لیتوانی، بلاروس، روسیه، اوکراین، اندونزی، ارمنستان، بلغارستان و اسپانیا بوده است.

وی با بیان اینکه زبان استاندارد زبان تفاهم بین المللی است، گفت: بر اساس قانون، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم آوردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی از وظایف سازمان استاندارد است.

مددی توضیح داد: در بخش صادرات با هدف توسعه صادرات و جلب اطمینان خریداران خارجی و حفظ حسن شهرت کالاهای ایرانی، علاوه بر کالاهایی که تولید آنها در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری است، شش قلم خشکبار شامل پسته، کشمش، خرما، برگه زرد الو، زیره و زعفران نیز مشمول مقررات استاندارد اجباری صادرات هستند.

مدیرکل استاندارد با بیان اینکه مطابقت کالا و خدمات با استاندارد، بدین معنا است که در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ویژه ای رعایت شده است، گفت: اداره کل استاندارد استان همدان علاوه بر انجام سایر ماموریتها، امر نظارت بر صادرات و واردات کالاها از گمرکات مستقر در استان را نیز به عهده دارد که این مسئولیت بر عهده اداره بازرسی و نظارت بر امور صادرات و واردات این اداره کل است.