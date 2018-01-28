دهه فجر فرصتی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در هشتمین گردهمایی معاونین و مدیران و روسای ادارت تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران گفت ؛ دهه فجر فرصتی مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب شکوهمند ایران اسلامی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و با دعوت از همه اقشار مردم در جشن سی نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22بهمن و ضمن عرض تبریک و تسلیت بمناسبت شهادت چند تن از رزمندگان حافظ امنیت کشور که در درگیری مقابل جریان های تکفیری داعش به مقام شهادت نائل شدند و با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم فاطمیه اظهار داشت : انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت های بسیاری از جوانان ایران اسلامی است و هنوز هم رزمندگان و دلاورمردان این مرز و بوم در مقابل دشمنان قسم خورده به این نظام مقدس جان خود را برای امنیت و آسایش کشور فدا می کنند.

وی در ادامه با خواندن خاطره ای از شیخ حسین انصاریان در دیدار با حضرت آیت الله سیستانی (مدظله العالی) مرجع عالیقدر شیعیان به خصوص شیعیان عراق و نحوه زندگی ساده این عالم بزرگ افزود : انسان باید از تمام امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی خود برای رسیدن به تکامل و تعالی استفاده کند تا بتواند رضایت خالق را برای خود فراهم نماید و این عالم بزرگ ، تمام وجود خود را برای اسلام و مسلمانان گذاشت و اینگونه زندگی کرد که با یک فتوای ایشان این همه مجاهد عراقی ائم از سنی و شیعه برای جنگ و مبارزه با گروهای تکفیری و تروریستی داعش خود را آماده کردند.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به رزق و روزی حلال و اهمیت و جایگاه آن در اسلام و جامعه اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد : عمل ما و همه مسئولین کشور باید طوری باشد که باعث عزت و افتخار جامعه اسلامی باشیم و برخورد مناسب و تکریم افراد در معاشرت ما باید سبب الگو گیری و تاثیرگذاری در افراد باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران برنامه ریزی را یکی از مهم ترین ابزار برای رسیدن به هدف متعالی دانست و خاطر نشان کرد : برنامه ریزی یکی از مهم ترین ارکان مدیریتی است و باید حتی در زندگی روزمره خود برنامه ریزی کنیم و نقش برنامه ریزی در مدیریت بسیار حائز اهمیت است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با دعوت از همه اقشار مردم و مسئولان در راهپیمایی و جشن سی نهمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در روز 22بهمن تاکید کرد : حفظ و نگهداری انقلاب اسلامی در گرو تبیین دستاوردهای این انقلاب است و نقش علماء و روحانیون در تبیین و حفظ و نگهداری آن بی بدیل است و دهه فجر هم بهترین فرصت برای این اقدام است.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله نفوذ استکبار در انقلاب های جهان اشاره کرد و خاطر نشان کرد : بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، استکبار تمام توان خود را برای نفوذ به ارکان های مختلف مدیریتی این کشور بکار برد ، از نفوذ به ریاست جمهوری بنی صدر تا نفوذ به مهم ترین ارکان های مدیریتی و تصمیم سازی چون مجلس شورای اسلامی و حتی در سال های اخیر نفوذ در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در برابر قدرت های پوشالی جهانی ، اما ولایت فقیه دژ نفوذ ناپذیر در مقابل استکبار جهانی است و امروز تمام خشم ایالات متحده و هم پیمانانش در منطقه در مقابل رهبری عظیم الشان انقلاب برای همین نفوذ ناپذیری این جایگاه مستحکم و پولادین است.

عضو شورای توسعه فعالیت های قرآنی مازندران در بخش پایانی سخنان خود به فتنه های سال های اخیر به خصوص در ماه های گذشته در کشور اشاره کرد و بیان داشت : نوک هجمه ها و عداوت های فتنه اخیر جایگاه ولایت فقیه و روحانیون بود اما علماء و روحانیون همیشه در مقابل جریان های فتنه انگیز و فتنه گر ایستاده اند و همیشه در تمامی صحنه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی در کنار مردم ایران اسلامی برای اعتلای اسلام عزیز و انقلا ب اسلامی همچنان مجاهدت خواهند کرد.

وی در پایان انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن را مهم ترین شاخص برای مسئولین دانست و اظهار کرد : امام خمینی(ره) بنیانگذار این انقلاب بودند و مقام معظم رهبری هم بارها فرمودند من یک انقلابی ام و هویت اصلی انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی و مستکبرین است و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی هم باید در اولویت همه برنامه های فرهنگی قرار گیرد.