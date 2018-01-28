سهراب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود بارش برف در مناطق مختلف استان و همچنین کبودرآهنگعملیات نمک پاشی در محورهای این شهرستان با تلاش راهداران این اداره انجام شد.

وی با بیان اینکه تمام جاده های اصلی باز و تردد در آن مشکل ندارد، عنوان داشت: با هماهنگی های انجام شده با بخشداران این شهرستان بازگشایی راه های روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس راهداری کبودراهنگ با تأکید بر اینکه در عملیات زمستانی امسال ذخیره سازی ۵ هزار و ۵۰۰ تن نمک انجام شده است، اضافه کرد: شهرستان کبودراهنگ با ۵۲ نفر نیروی راهداری و ۵۳ دستگاه برفروبی در ۶ راهدارخانه این شهرستان فعالیت دارند.