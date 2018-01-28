عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی کرمان به مناسبت دهه مبارک فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان کرمان، محمد جواد حسین زاده با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به رسالت کتابخانه های عمومی در ترویج و نشر ارزشهای انقلاب اسلامی و ضرورت استفاده از ظرفیت دهه مبارک فجر در راستای نیل به این هدف تمامی کتابخانه های عمومی سطح استان در روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه جاری اقدام به پذیرش عضو رایگان از عموم مردم می کند.

وی با اشاره به استفاده از سامانه آنلاین مدیریت کتابخانه های عمومی در سطح استان کرمان گفت: هم استانی های کرمانی می توانند با انتخاب طرح عضویت سراسری و عضویت در یک کتابخانه از امکان جستجو و امانت منابع تمامی کتابخانه های سطح استان بهره مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری فعالیت های فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی در کتابخانه های عمومی؛ برگزاری بیش از ۱۰۰ نمایشگاه کتاب و نشست کتابخوان به همراه برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب با محوریت انقلاب اسلامی را از دیگر اقدامات پیش بینی شده در طول این مدت عنوان کرد.

حسین زاده همچنین به ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه منابع مرتبط با شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی اشاره و افزود: در همین راستا مسابقات متعدد کتابخوانی ویژه گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معظم انقلاب اسلامی به صورت استانی و شهرستانی در سطح کتابخانه های عمومی برگزار خواهد شد.

وی همچنین تهیه و توزیع بروشور با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری نشست تخصصی بانوان با موضوع «نقش محوری بانوان در خانواده»، دیدار با خانواده معظم شهداء و بانوان معلول مرکز توانبخشی همراه با اهدای کتاب و تجدید میثاق با آرمانهای امام (ره) و شهدای گرانقدر را از جمله برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی در طول این مدت بیان کرد.