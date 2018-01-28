به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی شهردار این منطقه با بیان اینکه از همان ساعات ابتدایی بارش و پس از اعلام اخبار هواشناسی، با تشکیل جلسه اضطراری ستاد برف روبی منطقه تمهیدات لازم به منظور خدمت رسانی بهینه در زمان بارش های جاری اندیشیده شد، گفت: به طور طبیعی رحمت الهی بارش نزولات آسمانی و آغاز فصل سرما در شهرهای بزرگ تبعاتی از جمله یخ زدگی و لغزندگی معابر و یا بالا رفتن ترافیک شهری به دلیل استفاده بیشتر شهروندان از وسایل نقلیه شخصی شان را به دنبال دارد که به منظور کنترل و مهار مشکلاتی از این دست، شهرداری منطقه۲۱ اقدام به جانمایی، تجهیز و راه اندازی چهار سایت اصلی و ۲۹ایستگاه فرعی برف روبی به تفکیک هر ۳ناحیه این منطقه از ابتدای نیمه دوم سال جاری کرده است.

این مقام مسئول بااشاره به بارش سنگین برف شب گذشته و امروز صبح در پایتخت تصریح کرد: با توجه به ترافیک حاصل از حضور خودروهای عبوری در محورهای خروجی از تهران به سمت کرج (بزرگراه های شهید لشگری و فتح)؛ که عملا مانع از فعالیت مستمر ماشین آلات برف روبی در این محورها شده بود، سریعا هماهنگی و تعامل لازم با پلیس راهور منطقه در خصوص رفع این مشکل انجام گرفته و خوشبختانه با تلاش بی وقفه ی نیروهای اجرایی و خدماتی ستاد برف روبی منطقه۲۱ حجم ترافیک در این محورها کمتر و تقریبا به حالت نیمه روان درآمد که البته با بارش مداوم و مستمر برف روند خدمت رسانی در این محدوده نیز همانند سایر معابر بزرگراهی و مواصلاتی مناطق ۲۲گانه پایتخت همچنان بی وقفه درحال انجام است.

وی با اشاره به حجم اقدامات گسترده انجام گرفته از آغاز بارش در شب گذشته تاکنون از فعالیت ۸دستگاه نمک پاش مکانیزه، ۷دستگاه کمپرسی تیغه دار، ۳دستگاه گریدر،۳دستگاه لودر، ۱۹دستگاه خاور،۴دستگاه مایلر، ۴دستگاه کامیون کمپرسی، ۳دستگاه بابکت، ۱دستگاه جرثقیل و ... و همچنین پخش و توزیع ۱۰۰تن شن مخصوص، ۱۰۰تن نمک کریستال، ۵۰تن نمک و ۵۰تن محلول در سطح معابر عمومی و بزرگراهی منطقه۲۱ خبر داد.

رحمانی در خاتمه از حضور ۲۰۰نیروی اجرایی و عملیاتی شهرداری منطقه۲۱ ظرف مدت ۲۴ساعت گذشته جهت خدمت رسانی به شهروندان محترم در این نقطه از پایتخت خبر داد و گفت: اولویت عملیاتی تیم های برف روبی سایت های اصلی در این منطقه بر باز نگه داشتن معابر اصلی و بزرگراهی سطح منطقه متمرکز بوده و خدمت رسانی به شهروندان منطقه در معابر و کوچه های فرعی توسط نیروهای ۲۹ایستگاه جانبی پیش بینی شده در نواحی و محلات انجام خواهد گرفت.