اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد تومانی مجلس برای پرداخت پاداش معلمان بازنشسته

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر لزوم صدور مجوز مقام معظم رهبری برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته گفت: دولت در لایحه بودجه این موضوع را در تبصره ۴ آورده بود تا از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت پاداش بازنشستگان برداشت شود، در حالی که این صندوق برای چنین کاری ساخته نشده است.

نماینده مردم قم ادامه داد: در کمیسیون تلفیق مقرر شد از ردیف ۵۳۴۰۴۶ مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش به میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود.

وی تاکید کرد: لذا معلمان نباید در خصوص پاداش پایان خدمت خود نگرانی داشته باشند.