به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادر محمدزاده در نشست خبری با موضوع معرفی پروژه‌های دهه فجر امسال در حوزه راه و شهرسازی گفت: دهه فجر امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن افتتاح می‌شود که شامل افتتاح ۴۲۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید پرند و پردیس، ۴۲۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۶۶۵۰ واحد احیای بافت‌های فرسوده و ۵۰۰ واحد نیز در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه ساختمان، تعدادی ساختمان اداری و خدماتی متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی به بهره‌برداری خواهد رسید که مهمترین آنها ساختمان مدیریت بحران استان تهران در ۲۲۰۰ متر مربع در شمال شرق پایتخت، مجتمع فرهنگی هنری شهرستان قدس در ۴۰۰۰ مترمربع و مجتمع خدمات بهزیستی شهرستان قدس در ۱۰۰۰ مترمربع است.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: در استان تهران ۳۲۰ هزار واحد مسکن مهر، تعهدِ ساخت بود که ۳۸ هزار واحد آن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و مابقی در شهرهای جدید است. در شهر جدید پردیس با افتتاح این واحدها، تنها ۲۵ هزار واحد باقی می‌ماند که ۲۰ هزار واحد آن متقاضی مؤثر دارد. در پردیس نیز ۵۸ هزار واحد باقی خواهد ماند که برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

به گفته محمدزاده، سال آینده به جز پردیس، پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد. همچنین مسکن مهر پرند نیز تا تابستان ۹۷ به اتمام خواهد رسید.

وی تأکید کرد: این اداره کل در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان برای سایت‌های مسکن مهر در حال احداث ۵ مدرسه ـ که در مجموع ۸۵ کلاس درس برای شهرهای رباط‌کریم، دماوند، رودهن و ... است ـ، دو باب کلانتری در شهرهای پیشوا و پاکدشت، مسجد، درمانگاه در دماوند و چند تأسیسات روبنایی دیگر هستیم. همچنین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز در حال کیفی کردن خدمات و افزایش تأسیسات روبنایی و فضاهای تجاری برای ارتقای کیفیت زندگی در واحدهای مسکن مهر هستیم که با اجرای این پروژه‌ها، سایت‌های مسکن مهر به شهرداری‌ها واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان تهران درباره افزایش سطح دسترسی حمل و نقل عمومی برای افزایش ارتباطات تهران با شهرهای حومه گفت: توسعه شبکه قطار حومه‌ای و خطوط مترو در دست اجراست. در حال حاضر روزانه ۶۵۰ هزار خودرو از حومه وارد تهران می‌شود که این رقم در حال رشد است؛ به همین دلیل دولت در فکر کاهش حجم ورودی خودروها با هدف کاهش آلودگی پایتخت است، به همین منظور خطوط ریلی قطارهای حومه‌ای از سمت جنوب شرق، جنوب پایتخت و غرب تهران در حال توسعه است.

محمدزاده با اشاره به احداث ۳ خط مترو از تهران به سه شهر جدید هشتگرد، پردیس و پرند تاکید کرد: مجری مترو پرند، شهرداری تهران است که آن را تا فرودگاه امام احداث کرده است ولی از فرودگاه امام تا پرند را به دلیل مطالباتی که از دولت دارد متوقف کرده است. با این حال لزوم تکمیل این خط مترو از سوی دولت به مسئولان شهرداری تهران ابلاغ شده تا تکمیل این خط مترو در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

وی درباره احداث خطوط بی آر تی حومه ای نیز یادآور شد: احداث خط بی آر تی از تهران تا کرج و تهران تا اسلامشهر در دست مطالعه داریم تا بر میزان گزینه های حمل و نقل حومه ای شهر تهران با هدف کاهش حجم خودروهای ورودی به پایتخت بیفزاییم.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان تهران از دیگر پروژه های عمرانی زیرساخت های حمل و نقل این استان، احداث کمربندی اسلامشهر به طول ۳۸ کیلومتر را یادآور شد و گفت: این کمربندی از کمربندی دوم جاده واوان تا ضلع جنوبی فرودگاه امام به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در حال احداث است که زیرسازی این محور در مسیر رفت تکمیل شده و امیدواریم در سال مالی آینده (پایان تیرماه ۹۸) زیر بار ترافیکی برود.

وی با اشاره به وجود گره ترافیکی در محور فیروزکوه بیان داشت: کمربندی دماوند نیز با هدف دور زدن این گره ترافیکی در محدوده گیلاوند به طور ۱۴ کیلومتر با دارا بودن تونل ۵۰۰ متری و پل ۴۰۰ متری در حال احداث است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره بهسازی جاده قدیم تهران – قم اظهار داشت: این محور به دلیل بالا بودن تردد خودروهای سنگین در پرترافیک ترین جاده های کشور است که به همین دلیل در حال تعریض آن هستیم تا دو خط در مسیر رفت و دو خط در مسیر برگشت ساخته شود. در حال حاضر زیرسازی و روسازی این جاده به صورت بتنی در حال انجام است که از نظر هزینه تفاوتی با جاده آسفالته ندارد ولی دوام آن بسیار بیشتر است آسفالت خواهد بود. کل این پروژه ۵۰ کیلومتر است که تابستان آینده به بهره برداری می رسد.

محمدزاده درباره بافت فرسوده استان تهران گفت: در این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و سکونت گاه غیررسمی داریم که ۴.۵ میلیون نفر (یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار) ساکن این بافت ها هستند. همچنین در شهر تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در مناطق مختلف پایتخت ساکن بافت فرسوده هستند که بعضا در منطقه یک (قیطریه) نیز بافت فرسوده و حاشیه نشین وجود دارد.

وی بسته های تشویقی برای احیای این بافت ها را شامل صدور رایگان پروانه ساختمانی، تلاش برای رایگان شدن خدمات نظام مهندسی، پرداخت مابه التفاوت هزینه انشعابات آب، برق و گاز همچنین اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده عنوان کرد.