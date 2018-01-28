تعطیلی دانشگاه ها و مدارس تهران/تعطیلی ادارات بر عهده دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران فردا دوشنبه همه مدارس استان تهران و دانشگاه ها تعطیل است.

نماینده عالی دولت در استان تهران اظهار داشت: مسئولیت ستاد مدیریت بحران استان با استاندار و یا معاون امور عمرانی استانداری است و مدیران دستگاه ها مرجع تصمیم گیری برای اعلام تعطیلی و تصمیمات مدیریت بحران نیستند.

مقیمی گفت: تصمیم به تعطیلی ادارات به عهده ستاد مدیریت بحران استان نیست و فقط با نظر دولت انجام می شود.

وی افزود: براساس گزارش های ارائه شده در جلسه ستاد مدیریت بحران از دستگاه های خدمات رسان، همه محورهای مواصلاتی از جمله مسیرهای تهران-قم، تهران- کرج با تلاش عوامل پلیس راهور باز است و تردد در همه بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی به روال عادی بازگشته است.

استاندار تهران با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما در روز دوشنبه عنوان کرد: به شهروندان توصیه می کنیم از تردد غیر ضروری به دلیل بخبندان و لغزندگی معابر و سفرهای غیرضروری خودداری کنند.