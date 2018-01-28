کاهش فساد اداری با سیستم اطلاعاتی جامع امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر ملت صبح یکشنبه، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: توسعه خدمات الکترونیکی در جهت توسعه شهری و حرکت به سوی شهر هوشمند، بزرگترین اقدام در یک دهه آینده است.
وی بیان داشت: توسعه خدمات الکترونیکی در شهر موجب هدایت و مدیریت تقاضا در پاسخگویی، ذخیرهسازی، ایجاد شبکههایی با انرژی چندگانه، دستگاه های هوشمند و مدل های جدید تجارت می شود، اما این مهم بدون در نظرگرفتن عامل مهمی همچون فرهنگ و کالبد محقق نمیشود.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: ایجاد محیط الکترونیکی جامع برای ارائه خدمات عمومی، دولتی و پاسخگویی به نیازهای پیچیده روزافزون شهروندان ضروری است.
وی اعلام کرد: در همین راستا ایجاد محیطی فرضی به نام «اصفهان مجازی»، میتواند به میزان بازدهی عوارض به سیستم مدیریت شهری بیفزاید و به یک منبع پایدار درآمد شهری تبدیل شود.
ملت ادامه داد: خدمات الکترونیک گامی موثر در جهت پاسداشت محیط زیست، پایدارسازی زیرساختها و توسعه استفاده از منابع پایدار انرژی است، در واقع با استفاده از این خدمات میتوانیم به سوی شهری عاری از «گاز کربنیک» تا پایان سال ۱۴۱۰ حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی به دلیل استفاده از امکانات و دسترسی به منابع از مهمترین ویژگیهای یک شهر آرمانی محسوب میشود، گفت: کاهش ضریب هزینههای حمل و نقل عمومی و افزایش حداکثری عملکرد حمل و نقل عمومی، کاهش آلایندگیها و کاهش سرانه مصرف سوخت از نتایجی است که با تحقق شهر الکترونیک میتوان به آن دست یافت، این مهم به عنوان یک نیاز ملی امروزه یکی از سیاستهای اصلی دولت نیز به شمار میرود.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان بیان داشت: با رعایت اصول شهر الکترونیک علاوه بر کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری، میتوان سرمایهگذاریها را با نیازهای شهروندان و شهر همسو در وقت و انرژی صرف کرد، همچنین از سرمایه گذاری بیشتر بر روی روش های قدیمی اداره شهرجلوگیری شده و زیرساخت لازم برای توسعه شهر فراهم میشود.
