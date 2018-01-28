به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، به اجرای دو طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی اشاره کرد و افزود: سامانه‌ای به‌عنوان «کارا» راه‌اندازی شده است.

وی به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: سهم استان زنجان از مجموع تسهیلات کشوری ۱۰۰ میلیارد تومان است و نرخ این تسهیلات در روستاها ۶ درصد و در شهرهای کمتر از ۱۰ هزارنفرجمعیت ۱۰ درصد بوده است.

یوسفی گفت: در این طرح متقاضیان می‌توانند به سامانه کارا مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند و همه مراحل دریافت تسهیلات به صورت الکترونیکی است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: پس از نام نویسی دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست‌ها را بررسی و به بانک‌های عامل بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی وامید، بانک کشاورزی و پست بانک‌ها ارجاع می‌دهند و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و دخالت نهادهای توسعه‌ای به‌منظور پایداری مشاغل از اهداف این طرح است.

یوسفی ابراز کرد: تزریق این اعتبارات در روستاها به رونق اقتصادی کمک کرده و انگیزه ماندگاری روستائیان را در این مناطق دوچندان می‌کند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به برنامه‌های دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در کشور اشاره کرد و گفت: سهم استان زنجان از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ شغل است.

یوسفی ابراز کرد: سهم استان زنجان در قالب رسته‌های منتخب شغلی ۷ هزار و ۶۵۴ مورد است و سهم استان از محل صندوق توسعه ملی ۲۸۵ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص‌یافته است که ۳۰ درصد آن به‌صورت متمرکز و بر اساس عملکرد استان‌ها مابقی تخصیص می‌یابد.

وی از اختصاص ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ تومان اعتبار برای حمایت از بخش مشاغل خانگی خبر داد و گفت: اشتغال روستایی به‌صورت خویش‌فرمایی، کارفرمایی و مشاغل خانگی است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان بابیان اینکه اجرای طرح روستا تعاون باهدف ایجاد ۳ هزار طرح تعاونی روستایی در کشور است، گفت: این طرح‌ها برای ۲۶ هزار و ۲۱۸ نفر اشتغال‌زایی می‌کند که سهم استان زنجان از این تعداد ۴۸ تعاونی در روستاهای هدف است.

یوسفی افزود: ۶۰ درصد از این تعاونی‌ها مربوط به ایجاد تعاونی جدید است و ۴۰ درصد نیز مربوط به فعال‌سازی تعاونی‌هایی است که غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه امسال ۳۴ تعاونی در روستاهای استان زنجان فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: ۸۲ درصد از برنامه‌ها در طرح روستا تعاون محقق شده و برای ۳۵۰ نفر فرصت شغلی از طریق تعاونی‌های روستایی ایجاد می‌شود.