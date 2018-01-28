نابودی آثار باستانی سوریه در پی تجاوز نظامی ترکیه به عفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اداره موزه ها و آثار باستانی وابسته به وزارت فرهنگ سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تجاوز نظامی ترکیه علیه آثار باستانی در حومه شمالی حلب باعث از بین رفتن بخش های زیادی از معبد «عین داره» واقع در نزدیکی شهر عفرین شده است. گفته می شود که تاریخ این معبد به هزاران سال قبل باز می گردد.

نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از انواع مختلف سلاح ها و توپخانه های سنگین، روستاها و مناطق مختلف «جندیرس» واقع در عفرین در شمال شهر حلب را گلوله باران کردند.

این حمله نیروهای ترکیه باعث تخریب مسجد صلاح الدین ایوبی و مقبره ناحیه جندیرس واقع در حومه جنوب غربی شهر عفرین شده است. همچنین خسارات زیادی به زیر ساختهای شهری از جمله برق و آب و شبکه فاضلات و منازل و اماکن تجاری وارد آمده که این مساله می تواند زندگی ساکنان این منطقه را به خطر بیندازد.

هفته نخست حمله نیروهای ترکیه به عفرین دست کم 86 کشته و 198 مجروح از جمله زنان و کودکان بر جای گذاشته است.