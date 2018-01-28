پروازهای ورودی به فرودگاه مهرآباد با تصمیم خلبان قابل انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، میرسعید صفی نیا با اشاره به اینکه از لحظه ای که برف شروع به باریدن کرد ۳۲ رئیس ادارات در ۲ شیفت شروع به برف روبی کردند گفت: ۱۷ مرتبه فرودگاه مهرآباد باند ۴ هزار و ۵۰۰ متری را برف روبی کردیم و اکنون باند نرمال است.
وی با اشاره به اینکه تا ساعت ۱۰ صبح امروز باند فرودگاه مهرآباد آماده شد افزود: برای پرواز خروجی مشکلی نداریم و ورود نیز بستگی به خلبان هواپیما دارد.
صفی نیا تاکید کرد:پروازهای خروجی درکوتاهترین فرصت باز شد و منتظر شرکت های هواپیمای هستیم تا پروازها صورت گیرد.
مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد تاکید کرد: فرودگاههای غرب آمادگی پرواز ندارند اما فرودگاههای جنوب، جنوب شرقی، شمال شرقی و شرق مشکل خاصی ندارد می توانند پرواز کنند.
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