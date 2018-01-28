پروازهای ورودی به فرودگاه مهرآباد با تصمیم خلبان قابل انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، میرسعید صفی ­نیا با اشاره به اینکه­ از لحظه ای که برف شروع به باریدن کرد ۳۲ رئیس ادارات در ۲ شیفت شروع به برف روبی کردند­ گفت:­ ۱۷ مرتبه فرودگاه مهرآباد­ باند­ ۴ هزار و ۵۰۰ متری را برف روبی کردیم­ و اکنون باند نرمال است.

وی­ ­با اشاره به اینکه تا ساعت ۱۰ صبح امروز باند فرودگاه مهرآباد آماده ­شد ­­افزود: برای پرواز خروجی مشکلی نداریم و ورود نیز بستگی به خلبان هواپیما­ دارد.

صفی نیا تاکید کرد:­پروازهای خروجی درکوتاهترین فرصت باز شد­ و منتظر شرکت های هواپیمای هستیم تا پروازها صورت گیرد.

مدیر کل ­فرودگاه­ بین المللی ­مهرآباد تاکید کرد: فرودگاههای غرب آمادگی پرواز ندارند اما­ فرودگاههای جنوب، جنوب شرقی، شمال شرقی و شرق مشکل خاصی ندارد می توانند پرواز کنند.