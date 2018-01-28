به گزارش خبرگزاری مهر، دوره پنج جلدی دانشنامه اخلاق کاربردی اثر حجت الاسلام احمدحسین شریفی به عنوان برترین کتاب در حوزه اسلامی‌سازی علوم انسانی سال ۱۳۹۶ در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مؤسسه انتخاب شد.

جلد اول این کتاب مباحث نظری اخلاق کاربردی را در موضوعاتی همچون جایگاه اخلاق کاربردی در هندسه دانش های اخلاقی، راهکارهای حل تزاحمات اخلاقی از نگاه اندیشندان اسلامی، نقش قاعده ی زرین در تصمیم گیری اخلاقی و نقش جنسیت در داوری های اخلاقی بر اساس اندیشه اسلامی، را بیان می کند.

بررسی پیامدهای اخلاقی مهندسی ژنتیک از منظر اخلاق اسلامی، شبیه سازی انسانی و اخلاق، سقط جنین از منظر اخلاق اسلامی، بررسی قتل ترحمی ارادی از منظر اخلاق اسلامی و بررسی اخلاقی برداشت عضو پیوندی از بیمار مرگ مغزی، از فصل های جلد دوم این دانشنامه با موضوع اخلاق زیستی می باشد.

دانشنامه اخلاق کاربردی در جلد سوم، اخلاق فراغت و گردشگری را بررسی می کند و موضوعات اخلاق و عبادت، اوقات فراغت از نگاه اخلاق اسلامی، اخلاق شادی و نشاط، مقایسه تطبیقی زیارت و گردشگری و نظریه اخلاق زیست محیطی اسلام را تبیین می کند.

در جلد چهارم این کتاب با موضوع اخلاق حاکمیت و سیاست به رابطه اخلاق و سیاست، اخلاق در مدیریت و سازمان، تزاحم آزادی و عدالت در لیبرالیسم و اسلام، اخلاق و اقتصاد، اخلاق جنگ و صلح، اصول اخلاقی حاکم بر روابط فرمانده و سرباز و اخلاق انتخابات می پردازد.

در نهایت جلد پنجم دانشنامه اخلاق کاربردی، اخلاق علم و فرهنگ را به عرصه تبیین کشانده و موضوعات اخلاق پژوهش، اخلاق نقد، اخلاق مناظره، اخلاق رسانه، اخلاق روزنامه نگاری و اخلاق همسایگی، را توصیف می کند.