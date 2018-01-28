به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی آخرین اقدامات وزارتخانه را به منظور شناسایی پهنه‌های پرخطر تهران و برخی از کلانشهرهای کشور، تشریح کرد و گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه‌ای، پهنه‌های گسل شهر تهران را همراه با حریم و محدوده‌های آن مشخص کرد و به تصویب رساند و ابلاغ کرد. بدین‌معنا تمامی مراجعی که باید اجراکننده مصوبه شورا در مورد پهنه‌های گسلی شهر تهران باشند همچون شهرداری تهران، اسناد به دستشان رسیده است.

ایزدی با تاکید بر این مطلب که در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی، شهرداری تهران موظف به رعایت ضوابطی است که در پهنه‌بندی اعلام شده ، افزود: در مصوبه تعیین کرده‌ایم که بلندمرتبه‌سازی (ساخت ساختمانهای بلند) در پهنه گسل‌ها کاملا ممنوع است. همچنین کاربری‌های مجازی برای پهنه‌های گسلی تهیه کرده‌ایم که شهرداری باید به آنها توجه ویژه‌ای کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی که متولی شریان‌های اصلی کشور هستند از جمله وزارت نفت، بهداشت و درمان موظف شدند رعایت ایمنی را برای این پهنه‌ها موردتوجه قرار دهند.

ایزدی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مصوبه شورای‌عالی اعلام شده است که تسریع در جابه‌جایی انبار نفت شهران در تهران و بسیاری از کاربری‌هایی که به لحاظ استقرارشان ممکن است مخاطراتی داشته باشند همچون پمپ‌بنزین‌ها در اولویت هستند.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه شورا، متولی نظارت بر این مصوبه نیز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که باید روند اجرایی مصوبه را پایش کرده و گزارش سالیانه به شورا ارایه دهد. همچنین نقشه‌های گسلی شهر تهران آماده شده و لازم‌الاجرا است.

ایزدی درباره دیگر اقداماتی که در مورد شناسایی پهنه‌های پرخطر در سایر شهرهای دیگر در دستورکار شورای‌عالی است به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در مصوبه شناسایی پهنه‌های پرخطر تهران تصریح شده است که تهیه نقشه‌های پنج کلانشهر تبریز، مشهد، البرز و کرمان نیز باید آماده شود. همچنین بر همین اساس، تهیه نقشه‌های گسل شهرهای بزرگ دیگر همچون اصفهان، شیراز و سایر کلانشهرها نیز در دست تهیه قرار خواهد گرفت.

وی در مورد زمان اجرایی‌شدن شناسایی پهنه‌های پرخطر، خاطرنشان کرد: قرار است شناسایی پهنه‌های پرخطر کلانشهرهای فوق در طول برنامه ششم توسعه، اجرایی شود و ما هم اکنون در این مورد، پیشنهاداتی را ارایه کرده‌ایم. هرچند فعلا در بودجه ۹۷ برای این منظور، مواردی اعلام نشده است اما تلاش می‌کنیم تا با رایزنی‌ها، بار دیگر در بودجه مجلس آن را در نظر گرفته و به تصویب برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اینکه ساختار پهنه‌های پرخطر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: در نظر داریم در این‌باره بر اساس حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، نقشه پهنه های پرخطر شهر تهران را منتشر کنیم اما میزان جزئیاتی که در سند وجود دارد ممکن است تنها در اختیار نهاد مرجع قرار بگیرد. بدین معنا شهرداری تهران باید پاسخگوی استعلام ها باشد.

ایزدی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شهر اصفهان نقاط پرخطری ندارد و به همین دلیل نیز قیمت زمین در آن استان رو به افزایش است، یادآور شد: شناسایی پهنه‌های پرخطر کلانشهرهایی همچون اصفهان، شیراز و سایر شهرها نیز تهیه خواهند شد و بالابردن قیمت زمین تنها به این دلیل که اصفهان پهنه پرخطری ندارد، بر پایه واقعیت‌های موجود نیست.