پرداخت۱۹۱میلیارد تومان بابت تعهدات تامین اجتماعی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی ظهر یکشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر بیان کرد: در حال حاضر ۴۷ درصد از جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۳۲۱ مستمری بگیر از خدمات تامین اجتماعی بهره مند می شوند، گفت: در مجموع با احتساب خانواده های تبعی ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

درویشی بیان کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری قریب به ۱۹۱ میلیارد تومان به عنوان تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت به جامعه هدف پرداخت کرده ایم.

وی اظهار کرد: تعهدات بلند مدت شامل مستمری های بازنشستگی، ازکار افتادگی و فوت و تعهدات کوتاه مدت نیز شامل غرامت های دوران بیماری و ... می شود.

درویشی بیان کرد: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان بیمه بیکاری به مشمولان در این حوزه پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی از کاهش هشت درصدی بیمه بیکاری در استان خبر داد و گفت: طی سال گذشته یک هزار و ۲۶ مقرری بگیر بیمه بیکاری داشته ایم که در سال جاری ۹۴۶ نفر رسیده اند.

وی با اشاره به بیمه شدگان اجباری استان در ۱۰ ماهه سال جاری بیان کرد: تعداد بیمه شدگان اجباری از اسفند ماه سال گذشته تاکنون چهار درصد افزایش داشته است.

درویشی افزود: طی سال گذشته بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی ۷۱ هزار نفر بوده اند که در سال جاری نیز به ۷۴ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده اند.